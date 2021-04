Há cada vez mais pacientes com covid-19 que estão internados no Luxemburgo a ser transferidos para hospitais no estrangeiro. Em causa está um número insuficiente de máquinas para doentes com insuficiência respiratória nos hospitais do Grão-Ducado.

Luxemburgo transfere cada vez mais ‘pacientes covid’ para o estrangeiro

Susy MARTINS Há cada vez mais pacientes com covid-19 que estão internados no Luxemburgo a ser transferidos para hospitais no estrangeiro. Em causa está um número insuficiente de máquinas para doentes com insuficiência respiratória nos hospitais do Grão-Ducado.

São pacientes cada vez mais novos e com graves lesões nos pulmões provocadas pela covid-19. Têm de ser ligados a uma máquina coração-pulmão. Uma máquina que substitui o funcionamento do coração e dos pulmões. É a chamada “Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO).

Um procedimento ao qual se recorre em caso de insuficiência respiratória em que a ventilação mecânica invasiva não consegue assegurar a correta oxigenação e ventilação do doente.

O problema é, segundo a ministra do Interior, Taina Bofferding, e o primeiro-ministro, Xavier Bettel, em declarações à RTL, que o Luxemburgo não dispõe de máquinas suficientes para todos os pacientes, já que apenas o Centro Nacional do Coração, situado na route d’Arlon, ao lado do Centro Hospitalar do Luxemburgo, dispõe deste tipo de equipamento, em número limitado. Os governantes não esclarecem de quantas máquinas deste tipo o país dispõe, nem quantos pacientes precisaram dela e foram transferidos para o estrangeiro.

As equipas da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) de Dudelange têm transportado para o estrangeiro, cada vez mais pacientes, sendo que estes também são cada vez mais jovens. Taina Bofferding explica, que o vírus não escolhe idades, e que há pacientes jovens e que praticam desporto, que têm sido hospitalizados, dos quais muitos com lesões graves nos pulmões.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.