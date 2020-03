O principal objetivo do Governo é incentivar o uso de comboios, elétrico e autocarros para aliviar o enorme fluxo de trânsito e diminuir o uso de automóveis individuais, proporcionando ao mesmo tempo soluções de mobilidade mais amigas do ambiente. Uma medida que vai custar cerca 41 milhões de euros.

Luxemburgo tornou-se no primeiro país com transportes públicos gratuitos

Álvaro CRUZ O principal objetivo do Governo é incentivar o uso de comboios, elétrico e autocarros para aliviar o enorme fluxo de trânsito e diminuir o uso de automóveis individuais, proporcionando ao mesmo tempo soluções de mobilidade mais amigas do ambiente. Uma medida que vai custar cerca 41 milhões de euros.

O dia 29 de fevereiro de 2020 marcou o começo da era da gratuidade dos transportes públicos no Grão-Ducado. Um marco histórico para o país que se tornou o primeiro no mundo a oferecer transportes públicos gratuitos na todalidade do território nacional.

De acordo com os números de um recente estudo, o Luxemburgo é, atualmente, um dos países mais congestionados da Europa devido à entrada diária de centenas de milhares de trabalhadores que residem além das suas fronteiras, na França, Bélgica e Alemanha.

Para um país com uma população ligeiramente superior a 600 mil habitantes, as horas de ponta tornaram-se insuportáveis. No Luxemburgo, é preciso contar com mais 33% de tempo no trajeto para chegar ao destino, valor que pode chegar aos 68% nas chamdas horas de ponta. Um trajeto de 30 minutos pode demorar mais de 50 minutos.

De acordo com o Índice de Tráfego Global da empresa de análise de dados INRIX, os condutores na capital luxemburguesa passam em média 28 horas presos no trânsito.

Transportes gratuitos vão custar 41 milhões ao Estado

Mas as filas de trânsito não custam apenas tempo. São também cerca de 1,4 mil milhões de euros, números recentemente avançados pela Fondation Idea sobre mobilidade do futuro.

Muito mais que a verba que custa ao Estado esta medida, cerca de 41 milhões de euros, a partir deste mês março, num orçamento global do setor de 607 milhões de euros.

Os dados foram avançados pelo ministro dos Transportes, François Bausch, que acrescentou mais alguns números sobre os investimentos do Governo nos transportes públicos. Para os caminhos de ferro, está previsto um investimento de 1,3 mil milhões de euros, a gastar até 2023. Além disso, a companhia pública ferroviária luxemburguesa (CFL) comprometeu-se a investir 400 milhões de euros na aquisição de novos comboios, que devem reforçar a frota, entre 2021 e 2024.

Famílias poupam até 378 euros por ano em transportes públicos

Nos agregados familiares em que se combina carro e transportes coletivos, a poupança é de 230 euros por ano, indica o Statec, mas as famílias que se deslocam unicamente em meios de transporte público, no Luxemburgo, vão passar a poupar 378 euros por ano.

Ainda assim, a gratuitidade só abrangerá 37% dos orçamentos familiares, dado que mais de 56% dos agregados famíliares do Grão-Ducado deslocam-se unicamente nos seus automóveis, não utilizando os transportes públicos, ou beneficiam da gratuitidade dos mesmos. Já 30% dos agregados combinam os dois meios de transporte, particular e público, e apenas 7% desloca-se exclusivamente nos transportes públicos da CFL, Luxtram, RGTR e TICE.

Ainda de acordo com os dados do Statec são os agregados familiares da capital, Esch-sur-Alzette, Mersch e Diekirch, que apresentam mais despesas com transportes públicos nos seus rendimentos. Nestes casos, uma em duas famílias utilizam os transportes coletivos.

Mais vagas de estacionamento

O Grão-Ducado prevê um aumento considerável de lugares nos vários parques de estacionamento de norte a sul do país, para induzir as peossas a aproveitarem os transportes públicos. Ao mesmo tempo, algumas localidades em França e na Bélgica, nas imediações das fronteiras com o Luxemburgo, preparam-se para aumentar o número de lugares nos parques de estacionamento até ao final deste ano.

As estações de comboio do Grão-Ducado anunciaram recentemente também mais vagas de estacionamento para automóveis ligeiros. O anúncio foi feito pelos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), de forma a minorizar os atrasos que se vão sentir na circulação de algumas rotas com o arranque das obras de manutenção e expansão.

Em Ettelbruck, os condutores vão ter mais 430 lugares de estacionamento disponíveis. A partir de 2022/2023 os CFL prevêm que a estação do norte passe a ser uma das mais movimentadas do país com a expansão da estação de autocarros que vai possibilitar um intercâmbio entre os dois transportes.

Na mesma linha 10, que passa por Ettelbruck e Mersch, a construção do novo P&R com mais 400 lugares deverá estar concluída em 2023. Os CFL vão modernizar a estação devido às crescentes exigências de mobilidade. A sul, Rodange também vai ter mais vagas para os condutores, cerca de 1.600 a partir de 2022.

França e Bélgica com mais lugares junto das cidades fronteiriças

Os responsáveis da autarquia de Thionville, em França, anunciaram a construção de um novo parque de estacionamento (P&R) na zona de Metzange. As obras serão, inclusive, subsidiadas pelo Estado luxemburguês e deverão estar concluídas antes do final deste ano.

A conclusão de um outro parque de estacionamento e o alargamento de outros espaços similares em zonas limítrofes de Thionville estão também a ser discutidos. Os planos deverão ser revelados em breve, afirmou a autarquia ao Contacto. Ainda em França, a região de Longwy deverá também ser beneficiada por um aumento de lugares.

Na Bélgica, a ideia da construção de parques de estacionamento ao longo da E411 (auto-estrada europeia que liga o Luxemburgo a Bruxelas) tem vindo a ganhar força nas últimas semanas. A associação Effet-Frontière pretende que os espaços e instalações junto à zona da antiga fronteira, em Sterpenich e Hondelange, sejam transformados em parques de estacionamento de forma a aliviar o grande fluxo de trânsito no centro da cidade de Arlon. Do lado alemão, por enquanto, não estão previstas grandes mudanças.

No entanto, o Luxemburgo tem um dos maiores PIB per capita do mundo. O Governo grão-ducal terá sempre a complicada tarefa de convencer os cidadãos a largar o seu carro.