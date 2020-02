A Eritreia ocupa, tal como em 2018, o primeiro lugar do pódio, com 510 pedidos.

Luxemburgo teve menos pedidos de asilo em 2019

Há menos pessoas a pedir asilo ao Luxemburgo. No ano passado, 2.047 pessoas pediram proteção internacional ao Grão-Ducado, menos 159 que no ano anterior.

Os dados foram revelados, esta segunda-feira, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, em sede de comissão parlamentar.

Relativamente aos países de origem dos requerentes de asilo, a Eritreia ocupa, tal como em 2018, o primeiro lugar do pódio, com 510 pedidos, seguido da Síria, com 287. Depois, o maior número de pedidos chegou de pessoas oriundas do Afeganistão (162), Iraque (110) e Argélia (79).

A Direção da Imigração pronunciou-se em 2.154 casos, com uma média de resposta de quase cinco meses (4,8 meses). Entre as decisões tomadas estão os pedidos de estatuto de refugiado que a Direção da Imigração concedeu a 653 pessoas face aos 994, em 2018, e também bem inferior aos 1.176 estatutos atribuídos, em 2017.

O ministro Asselborn explica que a maior parte das recusas [de atribuição do estatuto de refugiado] abrangeu pessoas oriundas da Argélia, Tunísia e Marrocos, mas também dos países dos Balcãs.

O ministro dos Negócios Estrangeiros informou ainda que no âmbito da aplicação do regulamento de Dublin, 330 pessoas foram transferidas para os países onde iniciaram o seu processo para obter o estatuto de refugiado.

Jean Asselborn confirmou ainda que 36 menores não acompanhados chegaram ao Luxemburgo em 2019 e pediram asilo ao país.