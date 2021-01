Luxemburgo. Testes serológicos detetam imunidade em 6,88% entre novembro e janeiro

Entre 3.416 testes realizados, 235 foram positivos. Ou seja, foram detetados anticorpos em 6,88% dessa amostra.

Entre novembro e janeiro, o Luxemburgo realizou milhares de testes serológicos, como parte dos testes em grande escala. Dessa análise, acabaram por ser detetados anticorpos para a covid-19 em 6,88%, refere o boletim de balanço semanal do Ministério da Saúde.

"Para os testes serológicos realizados como parte dos testes em grande escala entre 16 de novembro e 5 de janeiro, foram enviados 24.000 convites. Dos 3 416 testes realizados, 235 foram positivos. Ou seja, foram detetados anticorpos em 6,88% dessa amostra", explica o documento publicado esta quarta-feira.

Em maio, os primeiros resultados do estudo ‘CON-VINCE’, que visa avaliar a prevalência e as dinâmicas da propagação do SARS-coV-2 no Luxemburgo, apontavam para uma fraca imunidade da população luxemburguesa à covid-19.

Segundo revelou, nessa altura, numa entrevista ao Contacto, Paul Wilmes, investigador da Universidade do Luxemburgo, os testes serológicos realizados entre a amostra de indivíduos seguidos no estudo, mais de 1.800, “revelaram que 1,9% deles (35) possuíam anticorpos em relação ao coronavírus".

A duração da imunidade para quem foi infetado pelo vírus SARS-Cov-2 também ainda não é objeto de consenso científico, com diferentes estudos a indicarem durações distintas. Contas que se complicam com casos já identificados de reinfeção e com as novas variantes e mutações do vírus que vão sendo conhecidas.

