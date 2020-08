É entre as famílias que ocorrem o maior número de contaminações do novo coronavírus no Grão-Ducado, indicam os dados e estudos recentes no país.

Luxemburgo. Testes covid-19 às famílias são uma prioridade do governo

Paula SANTOS FERREIRA É entre as famílias que ocorrem o maior número de contaminações do novo coronavírus no Grão-Ducado, indicam os dados e estudos recentes no país.

É entre as famílias que ocorrem o maior número de contaminações do novo coronavírus no Grão-Ducado indicam os dados e estudos recentes no país.



Por isso, a realização de testes às células familiares são uma das prioridades do Ministério da Saúde a partir do início de setembro, quando começa a funcionar o novo programa de testes em larga escala.

O Ministério da Saúde aconselha os membros da mesma família a realizarem os testes de despistagem à infeção pelo novo coronavírus para assim prevenir contágios e a propagação da doença.

Covid-19. Quase 320 alunos infetados desde o início da pandemia Dos 319 alunos estudantes infetados no Luxemburgo, 12 tiveram de ser internados, dos quais dois nos cuidados intensivos, revela um relatório divulgado esta manhã.

Alunos contaminados por familiares



Por exemplo, o estudo realizado junto dos alunos das escolas do Luxemburgo revelou que a principal fonte de contágio dos alunos era a sua família e não as escolas. O relatório “A escola face à covid-19 no Luxemburgo” divulgado ontem mostrou que das 2.711 pessoas (das quais 726 alunos) que estiveram em quarentena devido a casos de infeção, os resultados dos testes de rastreio deram positivo para 115 familiares e 16 alunos.

Testagem direcionada

Neste novo programa a estratégia de testes em larga escala não visa a população em geral, sendo agora direcionada a grupos populacionais específicos e setores de trabalho, como declarou ontem a ministra da saúde Paulette Lenert na conferência de imprensa de apresentação das novas medidas de prevenção e controlo da epidemia no Luxemburgo.

Construção civil. Testes covid-19 para quem regressa ao trabalho Testar quem regressa ao País e a abertura de um centro covid-19 em Kirchberg, possível já este fim de semana, são duas das medidas apresentadas pela ministra da saúde para controlar a epidemia.

A ministra da saúde declarou ontem que não pretende tornar obrigatório a realização dos testes de despistagem, sendo as pessoas convidadas a realizados gratuitamente. Para tal podem inscrever-se no site MyGuichet.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.