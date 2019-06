Vã0 ser dias de canícula, com os termómetros sempre acima dos 30 graus. Lembre-se de beber muita água, usar roupas frescas, colocar protetor solar, mesmo na cidade, e procurar sombras.

Luxemburgo. Termómetros vão chegar aos 38 graus na próxima semana

Vã0 ser dias de canícula, com os termómetros sempre acima dos 30 graus. Lembre-se de beber muita água, usar roupas frescas, colocar protetor solar, mesmo na cidade, e procurar sombras.

29, 32, 36, 38, 36 e 31. Não, não são os números do euromilhões, mas também são bons. Estas são as temperaturas máximas previstas para o Luxemburgo, de domingo, 23 (com 29 graus celsius), até à próxima sexta-feira, dia 28 (com 31 graus celsius), segundo o BBC Weather. Ou seja, na próxima semana, o Grão-Ducado vai viver dias de muito calor. Prepare-se para aproveitar o bom tempo, nem que seja a seguir ao trabalho, pois agora já anoitece muito mais tarde.

O dia mais quente, com 38 graus celsius, deverá ser o de quinta-feira, dia 27, mas a partir de domingo as temperaturas serão sempre a subir até esse dia. Depois, na sexta-feira, os termómetros deverão descer para 36 graus, e 29 graus, no sábado.

Os meses de junho e julho vão ser assim, com dias de muito calor, mas também chuva, como explicou ao Contacto o especialista em meteorologia Francisco Rodrigues, do site Bestweather, que fez as previsões para o verão, no Grão-Ducado e em Portugal, para os leitores. Estes dois meses serão mais quentes do que o habitual, mas “também mais chuvosos”, antecipou. E as previsões estão a revelar-se corretas.

Para os dias de muito calor que aí vêm é sempre bom lembrar: é importante beber muita água, usar roupas frescas e resguardar-se das horas mais quentes, procurando sombras e lugares frescos. Nunca esqueça o protetor solar, mesmo na cidade. Tenha em especial atenção as crianças, pessoas idosas e os doentes.