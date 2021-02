País entra na fase 2 em março.

Luxemburgo terá seis fases de vacinação. Saiba a que fase pertence

Susy MARTINS País entra na fase 2 em março.

O plano de vacinação para o Luxemburgo foi oficialmente conhecido esta segunda-feira. No geral, o plano está dividido em seis fases de vacinação contra a covid-19, sendo que o país entra em breve na fase 2.

A fase 1 arrancou a 28 de dezembro, dando prioridade aos profissionais de saúde e de cuidados de saúde, tanto dos hospitais como dos lares, tendo sido alargada no mês de janeiro aos residentes dos lares.

A fase 2 deverá arrancar no início do mês de março e vai abranger as pessoas com mais de 75 anos e as pessoas consideradas de "altamente vulneráveis", independentemente da idade. Na conferência de imprensa desta segunda-feira, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, apresentou mais detalhes sobre as próximas fases da campanha de vacinação.

A fase 3 será assim alargada à faixa etária 70-74 anos, sendo que se irá vacinar em ordem decrescente, ou seja começando pelas pessoas com 74 anos e avançando nas pessoas até aos 70 anos.

Na fase 4 é a vez das pessoas entre os 65 e 69 anos e as "razoavelmente vulneráveis". A fase 5 do plano de vacinação vai abranger a faixa etária entre os 55 e 65 anos e as pessoas "razoavelmente expostas ao risco de contágio".

Por fim, a última fase de vacinação, a fase 6, irá abranger o resto da população, as pessoas entre os 16 e os 54 anos de idade. Ainda não foram avançadas as diferentes datas de início de vacinação de cada fase, uma vez que tudo depende da chegada das vacinas ao Luxemburgo.

Vacina AstraZeneca só para pessoas com menos de 65 anos? CSV questiona ministra da Saúde As autoridades alemãs recomendaram recentemente administrar a vacina da AstraZeneca apenas a pessoas entre os 18 e os 64 anos.

Numa conferência de imprensa há duas semanas, a ministra da Saúde já tinha referido que mesmo se surgirem atrasos na entrega de novas remessas de vacinas "até ao final de março podem ser vacinadas 43.200 pessoas". Na altura, esclareceu também que os cidadãos vacinados vão ter de continuar a usar a máscara, pois ainda não se sabe se continuam a transmitir o vírus. A vacina é gratuita e voluntária no Grão-Ducado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.