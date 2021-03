Em 2050 o Grão-Ducado deverá acomodar cerca de 923.650 pessoas, de acordo com as últimas previsões do Observatório Inter-Regional do Mercado de Trabalho. Previsões representam um aumento de quase 48% em relação ao nível de 2020.

Luxemburgo terá mais 300 mil residentes em 2050

A população residente do Luxemburgo vai aumentar nas próximas décadas. A certeza é dada pelo Observatório Inter-Regional do Mercado de Trabalho citado pelo Wort, que prevê um aumento de quase 50% da população em relação ao número de residentes em 2020.

O país vai continuar a crescer nas próximas três décadas, mas não deverá ultrapassar a barreira de um milhão. Em 2050, o Observatório estima que o Grão-Ducado terá cerca de 923.650 residentes no total, face aos atuais 626.100. Contas feitas, seria um aumento de "quase 48%" da população e mais 300 mil novos habitantes, assinala o último estudo do Observatório. No mercado de trabalho, este aumento pode resultar na entrada de 131.210 novos trabalhadores, um bom incremento para a economia do país.

No Luxemburgo de 2050 o bem-estar terá de ser tão ou mais importante que o PIB Consórcio liderado pela Universidade do Luxemburgo vai apresentar ideias inovadoras para um Luxemburgo mais verde, sustentável e resiliente em 2050. Apelo foi feito pelo Executivo.

O Observatório analisou ainda a idade média da população nos próximos anos. Apesar das condições de vida e trabalho do país serem melhores do que noutros Estados-membros da UE, o estudo indica que o país não deverá conseguir escapar ao envelhecimento gradual da população residente.

Segundo os previsões do estudo, em 2050 um em cada quatro residentes deverá ter 65 anos ou mais, enquanto que os com menos de 20 anos podem representar menos de um em cada cinco. A faixa etária dos 20 a 64 anos, onde se concentra grande parte da mão-de-obra, deverá permanecer em maioria.





