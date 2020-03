Dois indivíduos vestidos com macacões brancos e conduzindo uma carrinha de matrícula belga tentaram burlar um casal em casa, no cantão de Capellen. Polícia investiga.

Luxemburgo. Tentam assaltar idosos em Mamer sob pretexto desinfeção do coronavírus

Paula SANTOS FERREIRA

Do mesmo modo que a pandemia do Covid-19 se espalha pela Europa também o aproveitamento desta crise de saúde pública para esquemas fraudulentos vai sendo copiada de país em país. E tal como os idosos são a população de maior risco também para os executores das fraudes eles são o alvo mais fácil.

A tentativa de fraude com um casal de idosos, em Mamer, é semelhante à que decorre na cidade belga de Arlon, e que motivou já um alerta à população pela polícia desta cidade, tal como o Contacto noticiou.

Para o casal de Mamer, no cantão de Capellen, a sorte pode ter sido a suspeita de um vizinho que impediu a tentativa de fraude dos dois sujeitos.

Carrinha com matrícula belga

"Dois sujeitos vestidos com macacões brancos e conduzindo uma carrinha de tipo Kangoo com matrícula belga, abordaram o casal de idosos na sua moradia sob o pretexto de que ofereciam uma desinfeção da casa com um produto desinfetante novo", para prevenção do novo coronavírus, conta ao Contacto um habitante de Mamer.

"Um amigo estava a assistir e foi falar com eles pedindo-lhes para mostrarem a autorização comercial do produto, então eles fugiram logo. O meu amigo informou de imediato a polícia. Telefonou para o 113", continua este residente salientando que certamente estes sujeitos estavam a tentar enganar os idosos, sob o pretexto da pandemia. "Não sabemos se queriam assaltar a casa ou burlar os idosos, mas eram ladrões de certeza", vinca o habitante de Mamer que apela às populações daquela região, de Capellen, Holzem e Mamer para estarem atentas.

O porta-voz da polícia do Grão-Ducado confirmou ao Contacto que esta autoridade foi informada sobre o sucedido em Mamer, e que "está atenta e a averiguar a situação". No entanto, até agora, este foi o "único caso do género reportado à polícia".

Atualmente, as autoridades grã-ducais não têm ainda dados que permitam saber se os sujeitos que tentaram o golpe em Mamer seriam os mesmos de Arlon, já que o esquema é semelhante.

Assaltos em Arlon

Ontem, a polícia de Arlon, na Bélgica, alertou a população para prevenir os familiares idosos e estar vigilante sobre tentativas semelhantes à de Mamer para assaltar moradias.

Nesta cidade belga, os assaltantes fazem-se passar por agentes de saúde ou outros funcionários ligados a serviços de prevenção ou vigilância do surto do coronavírus e tocam à porta dos idosos sob o pretexto de realizar análises sobre o seu estado de saúde. A primeira cidade a noticiar estas fraudes foi Madrid, em Espanha, tendo o esquema multiplicado-se por outras regiões e ilhas espanholas, como Las Palmas.

