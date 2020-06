A Universidade do Luxemburgo é a 12.ª melhor universidade com menos de 50 anos do mundo, segundo um ranking internacional.

Luxemburgo tem uma das melhores universidades jovens do mundo

Diana ALVES A Universidade do Luxemburgo é a 12.ª melhor universidade com menos de 50 anos do mundo, segundo um ranking internacional.

A Universidade do Luxemburgo subiu cinco lugares no ranking das melhores universidades com menos de 50 anos, elaborado anualmente pela Times Higher Education.

A instituição luxemburguesa de ensino superior ocupa agora a 12.ª posição da tabela. Trata-se de um regresso à classificação de 2018.

O resultado deste ano tem, no entanto, mais peso já que a edição 2020 do ranking analisou 414 universidades, ao passo que no ano passado, por exemplo, foram tidas em conta 351.

Este ranking é baseado nos resultados da classificação mundial da Times Higher Education, mas com critérios adaptados às características das universidades consideradas ‘jovens’, isto é, com menos de meio século de existência.

Face a 2017, a Universidade do Luxemburgo que abriu as portas em 2003, apresenta melhorias em vários indicadores, incluindo os do ensino e da investigação.Já na categoria das universidades fundadas desde o ano de 2000, a instituição luxemburguesa ocupa a quarta posição entre 88 instituições.



