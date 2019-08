A 1 de janeiro deste ano, eles eram 169.851. Feitas as contas, representam 27,7% da população total.

Luxemburgo tem quase 170 mil residentes com menos de 25 anos

A 1 de janeiro deste ano, eles eram 169.851. Feitas as contas, representam 27,7% da população total.

Os dados, que não são novos, foram agora retomados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec) no âmbito do Dia Internacional da Juventude, que se assinala esta segunda-feira.

Segundo as estatísticas oficiais, a maior parte dos jovens tem nacionalidade luxemburguesa: 55,8% dos residentes com menos de 25 anos têm o passaporte grão-ducal. A comuna de Putscheid é aquela com a maior proporção de moradores com esta idade, uma taxa que ronda os 34,9%.

Os dados compilados pelo Statec mostram também que um terço dos imigrantes que chegaram ao Luxemburgo em 2018 tinha menos de 25 anos. Dos 26.644 novos residentes que o país acolheu no ano passado, 32,9% ainda não tinham feito 25 anos.