Covid-19

Luxemburgo tem pré-encomendas de 2,8 milhões de doses de vacinas

Susy MARTINS

Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar, o Grão-Ducado pré-encomendou mais de 2,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.

No entanto, é difícil calcular quanto estas vacinas vão custar ao Estado, uma vez que os preços variam em função das datas em que o contrato definitivo é assinado. A responsável pela pasta da Saúde sublinha que os preços variam entre 1,78 euros e 24,50 euros por dose.

A vacina da Pfizer/BioNTech é até agora a mais administrada no Luxemburgo e deverá continuar a sê-lo, uma vez que está prevista a chegada de cerca de 1,96 milhões de doses, ou seja a maioria das doses previstas.

Estas pré-encomendas são importantes, quando se sabe que o Governo lança a campanha de administração da dose de reforço a pessoas com mais de 65 anos e aos profissionais da saúde.

No livro de encomendas do Luxemburgo também se vê uma encomenda de mais de 30 mil doses da vacina Novavax. Esta vacina nunca foi administrada no Luxemburgo, mas tem a aprovação da Agência Europeia do Medicamento (EMA).



