Continua a ser uma profissão dominada por eles. O Luxemburgo é mau aluno no que diz respeito à taxa de mulheres à frente de explorações agrícolas, segundo dados do instituto europeu de estatística.

Luxemburgo tem poucas mulheres agricultoras

Continua a ser uma profissão dominada por eles. O Luxemburgo é mau aluno no que diz respeito à taxa de mulheres à frente de explorações agrícolas, segundo dados do instituto europeu de estatística.

Num país onde a agricultura foi, em tempos, o principal motor da economia nacional, a percentagem de mulheres em cargos de chefia nesta área fica não só aquém das expectativas, mas também muito longe da média europeia.

O Eurostat revela que, em 2016, havia 1.970 explorações agrícolas no país, sendo que apenas 340 eram geridas por mulheres. Feitas as contas, elas representavam apenas 17% do total.

Comparado com os outros países da União Europeia, este número coloca o grão-ducado na parte inferior da tabela e 11 pontos percentuais abaixo da média dos Estados-membros.

É no leste da Europa que há mais equilíbrio entre os dois sexos neste segmento de atividade. Ambas com 45% de mulheres, a Letónia e a Lituânia lideravam a lista, em 2016, seguidas da Roménia, com 34%. Em contrapartida, Holanda (5%), Malta (6%) e Dinamarca (8%) apresentavam as taxas mais baixas.

Diana Alves