Luxemburgo tem os melhores transportes públicos da Europa

Maria MONTEIRO O país ficou em primeiro lugar num ranking da Greenpeace divulgado esta sexta-feira.

O Luxemburgo, que em 2020 se tornou no primeiro país com transportes públicos gratuitos, ocupa o lugar cimeiro de um ranking da Greenpeace que avalia os transportes de 30 países europeus com base em critérios como preços e modalidades de assinatura disponíveis.

Luxemburgo tornou-se no primeiro país com transportes públicos gratuitos O principal objetivo do Governo é incentivar o uso de comboios, elétrico e autocarros para aliviar o enorme fluxo de trânsito e diminuir o uso de automóveis individuais, proporcionando ao mesmo tempo soluções de mobilidade mais amigas do ambiente. Uma medida que vai custar cerca 41 milhões de euros.

Para a organização ambientalista, os sistemas de transportes públicos devem ser simples e acessíveis a todos, incluindo não-residentes, abranger todos os tipos de transporte nas grandes áreas e ser gratuitos ou mais baratos para as pessoas com rendimentos mais baixos, resume a AFP.

Além do Luxemburgo, o pódio é ocupado por Malta e pela Áustria, seguidas por Alemanha, Chipre e Espanha. A Greenpeace destaca, no caso da Alemanha, Áustria e Hungria, "os bilhetes relativamente baratos" que podem ser usados em todo o território nacional. A Bélgica aparece em 12.º lugar e Portugal em 17.º.

França aparece bastante abaixo, em 21.º lugar, com a Finlândia, Itália e Eslováquia, sobretudo pelo "elevado custo dos comboios e a falta de integração das tarifas a nível nacional", já que as modalidades de assinatura para jovens e idosos do TGV, por exemplo, não se aplicam no TER e vice-versa.

Transportes públicos gratuitos no Luxemburgo ainda perdem para os carros Em 2021, o Grão-Ducado tinha a segunda maior taxa de propriedade de automóveis da UE, com 681 carros por 1.000 habitantes.

A par do Grão-Ducado, também a capital luxemburguesa está em primeiro lugar entre 30 capitais europeias, a par de Tallinn (Estónia) e Valetta (Malta), onde os transportes públicos também são gratuitos.



As capitais dos países vizinhos estão bem mais abaixo. Bruxelas está em na 13.ª posição, Berlim na 23.ª e Paris na 27.ª. Já Lisboa ocupa o 15.º lugar da tabela.

