Luxemburgo tem o quinto passaporte mais poderoso do mundo

O Luxemburgo começou 2019 com o quinto passaporte mais poderoso do mundo, descendo um lugar em relação a 2018.

De acordo com o ranking mundial Passaport Index da consultora Henley & Partners, que avalia a liberdade de circulação de quase 200 passaportes, os cidadãos luxemburgueses podem entrar em 186 países sem visto.



O passaporte mais poderoso em 2019 é o japonês, com acesso a 190 países sem necessidade de visto. No segundo lugar figuram Singapura e Coreia do Sul, com 189 países.



O pódio fecha com os passaportes da Alemanha e França, com 188 países. No quarto lugar aparecem Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia, todos com 187 países.



Luxemburgo, que no ano passado tinha o quarto passaporte mais atrativo, partilha agora a quinta posição com Espanha (186), um lugar acima de Portugal, Reino Unido e Estados Unidos (185).



O último lugar no ranking de 199 países é ocupado pelo Afeganistão e pelo Iraque, com entrada livre apenas em 30 países.



Confira a lista do Top 10 dos passaportes mais poderosos do mundo:



Fonte: Henley & Partners