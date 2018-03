Luxemburgo tem o passaporte mais atrativo do mundo

Segundo um estudo realizado pela Nomad Capitalist, o passaporte luxemburguês é o mais poderoso do mundo.

Segundo um estudo realizado pela Nomad Capitalist, o passaporte luxemburguês é o mais poderoso do mundo.

O Luxemburgo subiu 10 lugares e ocupa agora o primeiro lugar da lista Nomad Passport Index 2018, da Nomad Capitalist.

Segundo a consultora, o passaporte luxemburguês permite a entrada em 177 países sem visto. Além disso, os cidadãos luxemburgueses pode ter também dupla nacionalidade e consequentemente outros passaportes. O estudo também salienta o facto do passaporte luxemburguês ter uma excelente reputação o que significa menos controlo alfandegário.

As boas notícias também se estendem ao passaporte português, que ocupa o quarto lugar do ranking. Os cidadãos de nacionalidade portuguesa podem, tal como os luxemburgueses, viajar para 177 países sem necessidade de requerer autorizações especiais. Portugal subiu 11 lugares do índice de 2017 para 2018.

Passaportes mais fortes do mundo

Luxemburgo Irlanda Suíça Portugal Suécia

O Afeganistão ocupa o último lugar da tabela. Os afegãos podem viajar para 24 países sem visto.











