Luxemburgo tem o maior crescimento demográfico da Europa

Dados do Statec relativos a 2018 confirmam que vivem mais de 600 mil pessoas no país e também que, entre estrangeiros, os portugueses predominam com 96.544 habitantes.

O Luxemburgo superou no ano passado os 600 mil habitantes (vivem 602.005 pessoas no país, ou seja, uma subida de 65% por comparação com os 364.597 habitantes de 1981), enquanto a comunidade estrangeira mais representada continua a ser a portuguesa com 96.544 habitantes. Os dados foram divulgados hoje pelo Statec no seu "atlas demográfico", onde se afirma que "o Luxemburgo tem o mais forte crescimento demográfico da Europa" e a cada ano que passa entram 12.993 pessoas no Grão-Ducado.

Segundo os dados do Statec, a 1 de janeiro do ano passado os estrangeiros eram 48% da população (70,8% na cidade do Luxemburgo, seguindo-se Strassen com 62,3% e Larochette com 58,3%) e, se os portugueses dominavam, os franceses surgiam no segundo lugar a larga distância (45.822 habitantes) e muito à frente dos italianos (21.962). Quanto aos luxemburgueses lideram em Wahl, Reckange-sur-Mess, Useldange e Goesdorf.

Em termos de crescimento, desde 1981 as mais altas taxas registaram-se em Beaufort (207,4%), Frisange (173,2%), Weiler-la-Tour (166%), Fischbach (165,8%) e Waldbillig (160,7%).

Walferdange (52,31%), Mondorf-les-Bains (52%) e Steinsel (51,7%) são os municípios onde habitam mais mulheres, enquanto no plano nacional existe 49,7% de população feminina e 50,3% de homens.

A idade média de um cidadão do Luxemburgo é de 39,4 anos e, de acordo com os dados divulgados pelo Statec, "os jovens com menos de 20 anos têm tendência para viver nas comunidades rurais do norte do país e em certas comunidades mais urbanizadas do sul como Rumelange ou Weiler-la-Tour". Pütscheid (28,2% da população), Lenningen (27,4%), Fischbach (27,3%) ou Mamer (25,7%) revelam as taxas mais elevadas de cidadãos até aos 20 anos.

A população com idade mais avançada concentra-se em localidades como Mondorf-les-Bains (44,6 anos de média), Remich (43,8 anos), Erpeldange-sur-Sûre e Niederanven (42,8 anos) e Echternach (42,7 anos).













