O Luxemburgo tem menos médicos do que os países vizinhos, a Holanda e a Suíça. Se tivermos em conta o número de médicos por cada mil habitantes, o Grão-Ducado fica-se pelos três, o número mais baixo comparativamente a França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Suíça. Entre estes países, Alemanha e Suíça são os mais bem servidos, com cerca de quatro médicos por milhar de habitantes.

Os dados são referentes a 2018 – embora os números do Luxemburgo datem de 2017 – e aparecem num relatório da Inspeção-Geral da Segurança Social que estabelece uma comparação internacional e permite ver a evolução dos últimos anos.

No caso do Grão-Ducado, a evolução foi residual: o número de médicos passou de 2,9 (nos últimos anos) para os 3,0, em 2017. Uma das preocupações nesta matéria, transversal a todos os países, diz respeito ao envelhecimento da classe médica. Cerca de 55% dos médicos têm 54 anos ou mais, uma percentagem que não varia muito nos países analisados. Porém, no que toca aos médicos jovens, o Luxemburgo ocupa o último lugar da lista, com apenas 5% de profissionais neste grupo etário.

Para fazer face à falta de médicos, o relatório da Inspeção-Geral da Segurança Social destaca o curso de medicina, de três anos, que deverá abrir em 2021, no Luxemburgo, sublinhando que o objetivo é “aumentar o número de jovens médicos a exercer no país, a médio prazo”.

Mas, se por um lado, o número de médicos no Luxemburgo fica aquém das expectativas, o de enfermeiros, por outro, está acima da média dos países da União Europeia que fazem parte da OCDE. Os dados mostram que o país totaliza 11,7 enfermeiros por mil habitantes, um número acima daquela média, que ronda os 8,6.



