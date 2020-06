Segundo um estudo recente do Eurostat, o número de cabeleireiros e esteticistas, em relação ao emprego total, é inferior no Grão-Ducado do que em grande parte dos países europeus. Portugal está na linha da frente entre a média no Velho Continente.

Luxemburgo tem menos cabeleireiros e esteticistas que os países vizinhos

Redação Segundo um estudo recente do Eurostat, o número de cabeleireiros e esteticistas, em relação ao emprego total, é inferior no Grão-Ducado do que em grande parte dos países europeus. Portugal está na linha da frente entre a média no Velho Continente.

De acordo com um estudo do Eurostat publicado na sexta-feira, é mais difícil encontrar um cabeleireiro ou esteticista no Luxemburgo do que em outros países europeus.

Estas profissões representam 0,5% do emprego total, segundo os dados de 2019, a taxa mais baixa do Velho Continente, a par da Suécia, enquanto a média europeia é quase o dobro (0,9%). O recorde europeu é alcançado por Chipre (2,3%), à frente de Malta e de Portugal (1,3% cada).

Em quase todos os países, estas profissões sofreram as consequências da crise sanitária, uma vez que os estabelecimentos tiveram de permanecer fechados durante o período de contenção.

O estudo indica que 86% dos cabeleireiros e esteticistas na Europa são mulheres. Além disso, pouco menos de metade (42%) está na faixa etária 15-34 anos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.