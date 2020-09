Em primeiro lugar na tabela que registou a mortalidade provocada por homicídios na União Europeia está a Letónia.

Luxemburgo tem menor taxa de mortes por homicídio da UE

Segundo um estudo realizado em 2017 e revelado esta quarta-feira pela Eurostat, o Luxemburgo é o país com a taxa de mortalidade por homicídio mais baixa em toda a União Europeia.

Há cada vez menos pessoas a morrer em consequência de assassinato na União Europeia. Em 2016, um total de 3 124 pessoas morreram em resultado de homicídio, menos 312 do que no ano anterior e menos 901 do que em 2011.

No último lugar da tabela dos países analisados está o Grão-Ducado, onde se registaram 0,2 mortes para cada 100.000 habitantes, enquanto que na Letônia, o país em primeiro lugar da tabela com uma taxa de 3.8 homicídios.

Em 2017, entre os Estados-Membros da UE, a Lituânia e a Estónia, seguiram-se à Letónia com 2,8 e 2,3 mortes por 100 000 habitantes, respetivamente.

Malta e a Roménia ocupam o quarto e quinto lugares, com 1,6 e 1,5 mortes por 100 000 habitantes, respetivamente.

Com valores que lhes garante presença no final do gráfico, mas ainda a anteceder o Luxemburgo, está a Alemanha e a Irlanda com uma taxa de 0,4 mortes.

Número de mortes por homicídio para cada 100 mil habitantes Eurostat





