Luxemburgo tem meia centena de lares de idosos. Taxa de ocupação ultrapassa os 96%

O Luxemburgo tem meia centena de lares de idosos, sendo que a taxa de ocupação ultrapassa os 96%.

Segundo números divulgados pela ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, o Luxemburgo tem 52 lares de idosos, com capacidade para 6.344 utentes.

Em causa estão vários tipos de estruturas de prestação de cuidados aos mais velhos, isto é, 30 centros integrados para idosos e 22 chamadas “maisons de soins”.

Nestas últimas, a taxa de ocupação foi de 96% no ano passado, enquanto nos centros integrados para idosos rondou os 97%.

A maioria das instituições é gerida por entidades privadas. De acordo com a ministra, 22 estruturas estão nas mãos do Estado, ao passo que as restantes são privadas.

Feitas as contas, quase 58% dos lares de idosos do país são geridos por privados.

Segundo os dados disponibilizados por Corinne Cahen, o maior lar do país fica situado na cidade do Luxemburgo. Trata-se da Fondation Pescatore, com 354 camas.

Os números foram revelados pela ministra da Família na resposta a uma questão parlamentar do deputado Sven Clément, do Partido Pirata.

Diana Alves