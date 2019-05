Luxemburgo tem mais médicos especialistas do que generalistas

O Luxemburgo tem 30% de médicos de clínica geral e 70% de especialistas.

Susy TEIXEIRA MARTINS

O Luxemburgo tem 30% de médicos de clínica geral e 70% de especialistas.

Este cenário, tão desproporcionado, foi assumido pelo ministro da Saúde, Étienne Schneider, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do DP, André Bauler.

A proporção de médicos generalistas varia nos países vizinhos, entre 37% na Valónia e 48% na Lorena.

Para compreender melhor esta diferença sensível, convém sublinhar que 1 008 jovens do Luxemburgo recorreram a subsídios do Estado, no último semestre de 2018, para frequentar os cursos de medicina. 353 estão a estudar na Alemanha, 224 em França, 133 na Bélgica, 99 no Luxemburgo e 27 em Portugal, entre outros países.

O ministro sublinha que o currículo de medicina da Universidade do Luxemburgo esgota-se no primeiro ano do primeiro ciclo. Os estudantes são forçados, depois, a prosseguir o curso em universidades parceiras.

No entanto, o ministério da saúde diz que não tem informações detalhadas sobre as várias especializações do curso geral de medicina.

O deputado André Bauler revelou-se preocupado com o facto de muitos jovens médicos luxemburgueses não regressarem ao país, para exercer a profissão, depois de concluírem o curso numa universidade estrangeira.

Étienne Schneider partilha a mesma preocupação e acrescenta que o ministério da Saúde quer melhorar a comunicação para incentivar os jovens médicos a regressar ao Luxemburgo. Se for necessário está disposto a criar um incentivo financeiro para os atrair.

Entretanto, a Universidade do Luxemburgo vai passar a lecionar em 2020 um curso de medicina (“bachelor académique”) em 2020, para completar a oferta existente.