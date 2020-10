Volkswagen, BMW, Audi e Mercedes são as marcas preferidas dos automobilistas no Luxemburgo.

Luxemburgo tem mais de meio milhão de veículos

Diana ALVES Volkswagen, BMW, Audi e Mercedes são as marcas preferidas dos automobilistas no Luxemburgo.

Carros, autocarros, motas, camiões e camionetas. No total, o Luxemburgo tem mais de meio milhão de veículos. Mais precisamente, eram 509.975 a 1 de janeiro deste ano, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), extraídos da publicação “Luxemburgo em números”.

Quanto a viaturas particulares, o país totaliza 426.346, um número que tem vindo a aumentar nos últimos anos. Há vinte anos, por exemplo, o país contabilizava cerca de 263.000 viaturas particulares.

Quanto às marcas dos carros, as alemãs Volkswagen, BMW, Audi e Mercedes são as preferidas dos automobilistas no Grão-Ducado.Quanto a motas, no início do ano eram 22.705, o dobro do número registado duas décadas antes.

Os dados do gabinete de estatísticas revelam também, por exemplo, que o Luxemburgo tem mais de 2.000 autocarros e 42.000 camiões e camionetas.



