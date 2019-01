Em causa estão viaturas particulares.

Luxemburgo tem mais carros por cada mil habitantes do que a média da Grande Região

O Luxemburgo tem 670 carros por cada mil habitantes, um número superior à média da Grande Região, que é de 563 por cada mil. Estes números dizem respeito apenas às viaturas particulares, que, por cá, no total, são cerca de 403.000.

Este é um dos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC) na publicação "A Grande Região em números", realizada em colaboração com outros gabinetes de estatística dos países vizinhos, no âmbito da presidência luxemburguesa da 16.ª Cimeira da Grande Região, que termina na quarta-feira.

Na semana passada, o governo do Grão-Ducado anunciou o novo regime de apoio financeiro que vai dar incentivos financeiros a quem comprar um carro elétrico ou uma bicicleta. As ajudas podem chegar aos cinco mil euros. Um dos objetivos do novo plano é o de reduzir as emissões de gases poluentes. Também recente a Alemanha introduziu medidas mais drásticas para minimizar a poluição rodoviária, como a proibição de veículos a diesel em algumas cidades.

Se no que toca a carros, o Luxemburgo ultrapassa a média dos territórios que compõem a Grande Região – Sarre, Lorena, Valónia, Renânia Palatinado e Grão-Ducado –, o mesmo já não acontece quando se fala do número de médicos e farmácias.

O Luxemburgo contabiliza 298 médicos por 100.000 habitantes, ao passo que na Grande Região essa média sobe para 407. O Luxemburgo também tem menos médicos de clínica geral do que o conjunto dos territórios vizinhos (90 contra 166), menos especialistas (209 contra 241) e menos farmácias (17 contra 34).

Segundo capítulo sobre os profissionais e as infraestruturas da área da saúde, o nosso país só 'leva a melhor' em termos de dentistas, somando 97 por cada 100.000 habitantes, enquanto a Grande Região regista 63.