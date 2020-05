Luxemburgo tem maior percentagem de auto-estradas da Europa

Um estudo do Eurostat revela que o país está bem servido de auto-estradas.

Redação Um estudo do Eurostat revela que o país está bem servido de auto-estradas.

O Luxemburgo está bem equipado com auto-estradas, de acordo com um estudo publicado esta semana pelo Eurostat, orgão de estatísticas da União Europeia. Com uma média de 64 km de vias rápidas por 1.000 km² de superfície, o Luxemburgo está na liderança a nível europeu, dominado por Bremen na Alemanha (205 km), seguido pelas regiões neerlandesas da Holanda do Sul (127 km) e de Utrecht (125 km).

A comparação da extensão das auto-estradas com a área das regiões dá uma boa imagem da infra-estrutura das auto-estradas. Algumas das maiores densidades de auto-estradas podem ser encontradas em torno das capitais europeias e de outras grandes cidades, nos grandes centros industriais e também em torno dos grandes portos marítimos.

A maioria das capitais europeias e das grandes cidades está rodeada por um anel de auto-estradas, a fim de satisfazer a elevada procura de transporte rodoviário proveniente destas áreas metropolitanas.

Consequentemente, podem encontrar-se redes densas de auto-estradas em torno de capitais como Budapeste (120 km por 1000 km2), Viena (109 km por 1000 km2), Madrid (96 km por 1000 km2), Praga e Berlim (ambas a 91 km por 1000 km2). Como as auto-estradas estão geralmente concentradas num anel próximo das cidades, a densidade das auto-estradas diminui frequentemente em função da dimensão da zona. Por exemplo, a densidade de auto-estradas indicada para a região relativamente pequena de Viena é superior à da região muito maior de Île-de-France, embora a rede de auto-estradas de Paris seja maior. Outras regiões densamente povoadas com elevada densidade de auto-estradas incluem a região de Randstad, na parte ocidental dos Países Baixos: Zuid-Holland (127 km por 1000 km2), Utrecht (125 km por 1000 km2) e Noord-Holland (108 km por 1000 km2). As grandes densidades de auto-estradas situam-se igualmente em torno dos principais portos marítimos do Norte da Europa: as densidades de auto-estradas das regiões de Bremen (205 km por 1000 km2) com o porto de Bremerhaven, de Zuid-Holland com o porto de Roterdão (127 km por 1000 km2) e de Hamburgo (114 km por 1000 km2) figuram entre as mais elevadas de todas as regiões europeias. Outra razão para a elevada densidade da rede de auto-estradas em alguns países da Europa Central (como a Alemanha) é o volume proporcionalmente elevado do tráfego de mercadorias em trânsito. A densidade das auto-estradas nas ilhas é geralmente baixa, uma vez que as ilhas não podem ser alcançadas directamente por estrada. Em vez disso, dependem do transporte marítimo ou aéreo. Mesmo assim, a densidade das auto-estradas das Canárias parece relativamente elevada, com 37 km por 1000 km².

