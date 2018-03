O Luxemburgo é o país da União Europeia onde se verifica um fosso maior entre o património de homens e mulheres na idade da reforma, segundo dados reunidos pelo Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER). Por outro lado, 75% dos homens recebem a pensão de velhice antecipada, contra apenas 61% de mulheres, numa ligação direta ao período contributivo.

Luxemburgo tem maior fosso patrimonial na idade da reforma

Paulo Jorge Pereira O Luxemburgo é o país da União Europeia onde se verifica um fosso maior entre o património de homens e mulheres na idade da reforma, segundo dados reunidos pelo Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER). Por outro lado, 75% dos homens recebem a pensão de velhice antecipada, contra apenas 61% de mulheres, numa ligação direta ao período contributivo.

O risco de empobrecimento é um pouco maior para as mulheres (15,7%) do que para os homens (15%). Na Europa a 28 as taxas são, respetivamente, de 17,7 e 16,9%.

A taxa de emprego no masculino é de 71% e no feminino de 61. Porém, a diferença sobe se a análise for feita a tempo de trabalho integral (71,8 contra 51,4%). E 34% das mulheres em idade ativa trabalham a tempo parcial, mas só 6% dos homens o fazem. As principais razões do trabalho parcial para as mulheres são as responsabilidades pessoais e familares com crianças e idosos (58% de mulheres face 22% de homens). Seguem-se outras razões (18%); não encontrar um emprego a tempo inteiro (15%); educação/formação profissional (6%); doença/incapacidade (3%). Enquanto as mulheres dedicam 3h53 à casa e às crianças, os homens apenas o fazem durante 1h54. Quando nasce o primeiro filho, são as mulheres que ficam mais vezes em casa de licença parental (46% contra 11% no caso dos homens).