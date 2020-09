A medida visa garantir a segurança energética do Luxemburgo a longo prazo, uma vez que o consumo tem aumentado consideravelmente nos últimos 30 anos.

Luxemburgo tem de renovar a sua rede elétrica

Susy MARTINS

O Luxemburgo será sempre dependente das importações para garantir o seu abastecimento em energia. Esta foi uma das constatações do ministro da Energia, Claude Turmes, em comissão parlamentar, onde foi apresentado um projeto energético de grande dimensão.

O projeto prevê, entre outras coisas, instalar uma nova linha de alta tensão com uma potência de 380 kV (as linhas atuais têm uma potência de 220 kV) ligando o Luxemburgo à Alemanha para poder transportar a corrente do estrangeiro.

A medida visa garantir a segurança energética do Luxemburgo a longo prazo, uma vez que o consumo tem aumentado consideravelmente nos últimos 30 anos. Isso explica-se de um lado pelo crescimento, mas também pela digitalização que consome muita energia. As infraestruturas devem assim ser ajustadas aos padrões atuais para continuar a atender às necessidades do país.

O projeto deverá ser financiado pela CREOS e tem um custo de cerca de 200 milhões de euros.



