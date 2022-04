Para Luc Feller, o Grão-Ducado está bem preparado, caso seja necessário vacinar a população com uma dose de reforço ou caso o Governo decida instaurar uma obrigação vacinal.

Luxemburgo tem cerca de 445.000 doses de vacinas anti-covid armazenadas

O Luxemburgo dispõe atualmente de 445.000 doses de vacinas anti-covid-19 armazenadas. Uma informação avançada pelo Alto-Comissário da Proteção Nacional, Luc Feller, à rádio estatal 100,7, em que acrescenta que todas as semanas milhares de doses continuam a chegar das diversas farmacêuticas.No entanto, o número de pessoas que acedem atualmente à vacina é relativamente pequeno.

Ainda recentemente, um boletim do Ministério da Saúde dava conta de que cerca de 1.200 pessoas foram vacinadas contra a covid-19, das quais 86 receberam a primeira dose. Porém, para Luc Feller, o Grão-Ducado está bem preparado, caso seja necessário vacinar a população com uma dose de reforço ou caso o Governo decida instaurar uma obrigação vacinal.

O Alto-Comissário sublinha ainda que o Luxemburgo faz parte do mecanismo mundial Covax (destinado a garantir um acesso equitativo e justo a vacinas seguras e eficazes) e que se comprometeu a doar quase 410 mil doses de vacinas anticovid a países mais pobres.

Note-se que a Comissão Europeia está atualmente a negociar com as farmacêuticas para que as futuras entregas de vacinas se realizem um pouco mais tarde no ano, nomeadamente no outono, quando o número de casos deverá aumentar novamente.

