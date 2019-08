Mesmo assim, o ministro da Saúde recusa-se a falar em penúria.

Luxemburgo tem apenas uma centena de especialistas em ginecologia e obstetrícia

Diana ALVES Mesmo assim, o ministro da Saúde recusa-se a falar em penúria.

O Luxemburgo tem pouco mais de uma centena de especialistas em ginecologia e obstetrícia. Dados do Ministério da Saúde, divulgados pelo ministro da tutela, indicam que apenas 105 especialistas têm autorização para exercer a profissão no Grão-Ducado. Três quartos estão ao serviço de um dos quatro hospitais do país.



De acordo com Étienne Schneider, que cita também dados da Caixa Nacional de Saúde, a esmagadora maioria destes médicos – 92 – têm uma atividade considerada “significativa”. Ainda segundo o ministro da Saúde, a média de idades destes profissionais ronda os 54 anos.

Quanto ao número de parteiras profissionais, elas são, neste momento, 231 a exercer a atividade no Luxemburgo. Apesar do número, e segundo um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde cujos resultados serão divulgados no fim do ano, o país não tem penúria de parteiras.

No que toca aos especialistas em ginecologia e obstetrícia, o ministro recusa-se também a falar numa “penúria real”, apesar de reconhecer que “o tempo de espera para conseguir uma primeira consulta possa ser longo” e da dificuldade de algumas maternidades em recrutar este tipo de profissionais.