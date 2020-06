O Grão- Ducado registou um aumento de 0,1%.

Luxemburgo tem a segunda maior subida na produção industrial da UE em abril

Henrique DE BURGO O Grão- Ducado registou um aumento de 0,1%.

O Luxemburgo regista a segunda maior subida nos preços da produção industrial do bloco comunitário, entre março e abril. De acordo com os dados divulgados hoje pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), Eurostat, o Luxemburgo registou um aumento de 0,1%, atrás da Eslovénia, com 0,3%.

Em contraciclo, os preços na produção industrial recuaram em cadeia -2% na zona euro e -1,9% na UE.

As maiores quedas foram registadas na Lituânia (-3,6%), Itália (-3,4%) e Espanha (-3,0%).Já na comparação homóloga, em relação a abril de 2019, os preços da produção industrial caíram -4,5% na zona euro e -4,3% na UE.

No Luxemburgo a diminuição foi de -0,7%, enquanto em Portugal a queda foi bastante superior: -5,8%.

Recorde-se que abril foi o segundo mês em que vigoraram as medidas de confinamento devido à pandemia da covid-19.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.