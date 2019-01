Luxemburgo tem 670 carros por cada mil habitantes

José Luís Carneiro estará, a partir das 18:00 do dia 11 de fevereiro, no Centro Cultural Português Camões. Numa reunião esta manhã com conselheiros, associações, sindicatos e cidadãos prejudicados pelos atrasos, deram-se os primeiros passos para uma comissão de acompanhamento do assunto e a ação judicial não ficou excluída.