No total, o departamento da Polícia Judiciária tratou 882 casos de violência e pedofilia.

Luxemburgo tem 31 investigadores "treinados" contra abusos sexuais de menores

No total, o departamento da Polícia Judiciária tratou 882 casos de violência e pedofilia.

Na seção da "Protecção de Jovens e Ofensas Sexuais" da Polícia Judiciária luxemburguesa, 31 agentes "especialmente treinados" estão a liderar a caça contra estes crimes de pedofilia.

De acordo com o novo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, a qualidade do trabalho dos agentes especializados, integrada na polícia de investigação, "não sofreu" com a reforma das autoridades de 2018.

Mais especificamente e em resposta a uma pergunta parlamentar do LSAP, Henri Kox detalhou que destes 31 agentes, 18 são responsáveis pela área de "maus-tratos a menores e delinquência juvenil". Os outros 13 investigadores lidam com "crimes sexuais cometidos contra crianças"

Só no ano passado, como demonstra o relatório de atividade da polícia grã-ducal, 304 casos de abuso sexual de menores foram detetados no Luxemburgo. Em relação a 2018 isto representa um aumento de 36%.

No total, o departamento da Polícia Judiciária tratou 882 inquéritos. O ministro garante que "da mesma forma profissional que antes".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.