Todos os casos identificados eram homens com uma idade média de 38 anos, mas "nenhum foi hospitalizado", de acordo com a Direção da Saúde.

Saúde

Luxemburgo tem 31 casos confirmados de varíola dos macacos

Susy MARTINS Todos os casos identificados eram homens com uma idade média de 38 anos, mas "nenhum foi hospitalizado", de acordo com a Direção da Saúde.

A infeção pelo vírus Monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos, continua a alastrar-se no Grão-Ducado, numa altura em que foram já relatados quase 16 mil casos em 38 países e zonas da região europeia.

Num comunicado, a Direção da Saúde dá conta de 31 casos confirmados de varíola dos macacos no Grão-Ducado até 2 de agosto, ou seja, mais oito do que os registados na semana anterior.

Portugal registou 710 casos de varíola dos macacos em três meses A maioria ocorre em homens entre os 30 e 39 anos, mas há agora quatro casos em mulheres.

Todos os casos identificados são de homens com uma idade média de 38 anos, mas "nenhum foi hospitalizado", acrescentou a Direção da Saúde.

Como meio de prevenção da doença, o Conselho Superior das Doenças Infecciosas recomenda a vacinação a homens que tenham relações sexuais com homens (com múltiplos parceiros), a pessoas transexuais com múltiplos parceiros sexuais e aos trabalhadores do sexo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.