Com milhões de máscaras de reserva, o país pretende evitar qualquer subida de preços das proteções faciais que são obrigatórias nos espaços fechados e transportes.

Luxemburgo tem 30 milhões de máscaras em stock

Com milhões de máscaras de reserva, o país pretende evitar qualquer subida de preços das proteções faciais que são obrigatórias nos espaços fechados e transportes.

Face a uma eventual rutura, o Grão-Ducado tem em stock cerca de 30 mil máscaras cirúrgicas. Chamado a pronunciar-se pelo Ministério da Economia, o Conselho da Concorrência analisou a situação do mercado não só em relação à máscaras de proteção como também em relação ao álcool em gel.

Nas conclusões reveladas no arranque desta semana, o organismo garante que as reservas luxemburguesas são suficientes para evitar uma escalada dos preços. Acrescenta que o mercado se "encontra numa situação de concorrência normal e sem distorções aparentes". Quer isto dizer que, ao contrário do que aconteceu entre março e abril, com a procura destes produtos a disparar para máximos históricos, a tendência, neste momento, é a da estabilização.

O português que quer derrotar a segunda vaga no Luxemburgo Pedro Martins vai produzir uma média diária de 300.000 máscaras descartáveis a partir de setembro na sua empresa no Luxemburgo.

Além do aumento da produção das máscaras e dos desinfetantes a nível mundial, o Conselho da Concorrência aponta a entrada destes produtos nos supermercados como fator de normalização. O fornecimento gratuito das proteções faciais pelo governo também ajudou a controlar o fenómeno.

Assim, ao contrário do que acontece em França, a introdução de um sistema de controlo de preços é, para já, "desnecessário".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.