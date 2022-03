O Executivo está a analisar a situação com as comunas para aumentar a capacidade de acolhimento de refugiados no país.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo tem 240 camas para refugiados da Ucrânia. Governo quer aumentar

Susy MARTINS O Executivo está a analisar a situação com as comunas para aumentar a capacidade de acolhimento de refugiados no país.

O Governo luxemburguês colocou à disposição 240 camas para refugiados que chegam diariamente da Ucrânia. Atualmente há 200 camas no centro de acolhimento de urgência para estas pessoas em Kirchberg (SHUK) e mais 40 camas num estabelecimento no Findel.

Numa resposta parlamentar, os ministros do Interior e dos Negócios Estrangeiros referem que o Executivo está a analisar a situação para aumentar a capacidade de acolhimento de refugiados no país.

A oferta de alojamento nas comunas está a ser analisada pelo Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, no acrónimo em francês). Os ministros salientam ainda que o alojamento em hotéis ou nos albergues da juventude também está a ser equacionado. Ate há data, há pelo menos um hotel na capital que vai acolher quem foge da guerra na Ucrânia.

Ao mesmo tempo, muitas famílias que se voluntariaram para acolher refugiados da Ucrânia, ou ajudar no transporte desde as fronteiras da Ucrânia até ao Luxemburgo. O Contacto falou com duas dessas famílias, uma portuguesa e um casal russo.



