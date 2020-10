No Grão Ducado, 8.468 pacientes foram dados como recuperados do vírus.

Luxemburgo tem 175 novos casos de covid-19 em 8192 testes realizados

Segundo os dados do ministério da Saúde publicados este sábado, no Luxemburgo registaram-se 175 novos casos de covid-19.



Não se deu aumento do número de mortes associadas à doença, por isso o número total de óbitos permanece em 133.



Nas últimas 24 horas realizaram-se 8 192 testes.

Covid-19. No Luxemburgo, 12% dos casos positivos estão relacionados com a educação Números incluem todos os estudantes da Universidade do Luxemburgo e das universidades no estrangeiro que residem no Luxemburgo.

Na sexta-feira, 47 pacientes estavam em cuidados hospitalares normais, e quatro pessoas a necessitar de cuidados intensivos.

Na sexta-feira, havia 1870 infecções ativas no Luxemburgo, em comparação com 1.192 na semana anterior, enquanto 8.468 pacientes foram dados como recuperados do vírus.

