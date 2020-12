Paulette Lenert explica que esses 11 testes são fiáveis para detetar o vírus.

Luxemburgo tem 11 marcas de testes PCR diferentes

Os laboratórios do Grão-Ducado estão a recorrer a 11 testes PCR de empresas diferentes que detetam o novo coronavírus.

Numa resposta parlamentar dos deputados do adr, Kartheiser e Engelen, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, explica que esses 11 testes são fiáveis para detetar o vírus, sendo que todos os resultados são controlados pelas autoridades, como previsto pelo organismo internacional para a normalização (ISO na sigla em inglês para International Organization for Standardization) no âmbito de sistemas de qualidade.

A Direção da Saúde também controla todos os dias, segundo a ministra, a incidência dos casos positivos por laboratório, para assim detetar as diferenças de resultados inexplicáveis entre os diferentes laboratórios.

Paulette Lenert frisa ainda que todos os laboratórios no Luxemburgo tiveram de participar num controlo de qualidade externo. Uma medida instaurada pela Organização Mundial da Saúde.

Os primeiros testes PCR que foram realizados no Luxemburgo, no início da pandemia eram controlados por laboratórios externos estrangeiros, como no Alemanha ou na Holanda. Um procedimento que foi depois alterado para acelerar o processo.



