Luxemburgo suspende ligações aéreas com Reino Unido

Susy MARTINS A medida entrou em vigor à meia-noite e deve vigorar durante 24 horas, até se obter novas informações científicas sobre a nova variante mais contagiosa que circula entre os britânicos.

Está suspenso o tráfego aéreo entre o Reino Unido e o Luxemburgo. As autoridades do Grão-Ducado anunciaram no domingo que as ligações aéreas com o Reino Unido estão temporariamente suspensas, para impedir a entrada no país de uma nova variante mais contagiosa do novo coronavírus, detetada no Reino Unido.

Por precaução, a medida entrou em vigor à meia-noite e deve vigorar durante 24 horas, até se obter novas informações científicas sobre esta nova estirpe. O Ministério da Saúde ordenou uma investigação nesse sentido.

O Ministério da Mobilidade pediu, no domingo à tarde, à Direção da Aviação Civil para impor à Luxairport as medidas necessárias para aplicar esta restrição de aterragem para os voos provenientes do Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou durante uma conferência de imprensa no sábado que a nova variante da covid-19 recentemente detetada no país pode ser "até 70% mais transmissível" do que a estirpe original da doença.



