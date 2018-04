As emissões de dióxido de carbono (CO2) de carros novos no Luxemburgo ultrapassaram a média europeia em 2016, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência Europeia do Ambiental.

Luxemburgo supera média europeia de Emissões de dióxido de carbono de carros novos

Segundo o documento, a média das emissões de CO2 dos carros novos de passageiros no Grão-Ducado foi de 126 gramas por quilómetro, acima da média europeia de 118.

O relatório da agência europeia salienta que a média das emissões de CO2 dos carros novos de passageiros na União Europeia tem descido constantemente nos últimos anos, de 170 gramas por quilómetro em 2001 para 118 gramas em 2016, com uma taxa de redução anual de 2%.

A instituição recorda que é necessária uma descida de 19,5% das emissões para cumprir a meta fixada para 2021 de 95 gramas de dióxido de carbono por quilómetro em 2025.

Com 105 gramas por quilómetro, Portugal foi o país da União Europeia (UE) com a mais baixa média de emissões de dióxido de carbono dos carros novos de passageiros, por quilómetro, em 2016.

