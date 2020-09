Novos nomes foram revelados esta quinta-feira à Rádio Latina.

Luxemburgo substitui diplomatas em Portugal e Cabo Verde

(Henrique de Burgo, jornalista do Contacto e Rádio Latina.)

O Luxemburgo vai ter novos chefes de representação em Portugal e Cabo-Verde. Os nomes dos novos diplomatas foram confirmados esta quinta-feira à Rádio Latina pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo. Conrad Bruch (embaixador na Polónia entre 2010 e 2013) é desde final de agosto o novo embaixador luxemburguês destacado para Lisboa, em substituição de Jean-Jacques Welfring, que parte para a reforma após quatro anos de missão em Portugal, revelou o assessor de imprensa do ministério, Dejvid Adrovic.

Em Cabo Verde, Angèle da Cruz foi substituída por Thomas Barbancey no cargo de encarregado de negócios da Embaixada do Grão-Ducado no país. Angèle da Cruz, de origem ítalo-cabo-verdiana, estava em missão no arquipélago desde 2016 e vai ser agora promovida a embaixadora. A partir da próxima semana vai ser destacada para representar os interesses diplomáticos do Grão-Ducado em Ankara, na Turquia.



