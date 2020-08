Em mais de 7 mil testes, 79 residentes foram diagnosticados com a infeção provocada pelo novo coronavírus. Os trabalhadores fronteiriços são 13.

Luxemburgo soma 92 novos casos de covid-19

Em mais de 7 mil testes, 79 residentes foram diagnosticados com a infeção provocada pelo novo coronavírus. Os trabalhadores fronteiriços são 13.

O Luxemburgo regista, esta terça-feira, 92 novos casos da infeção provocada pelo novo coronavírus. Destes, 79 foram identificados em residentes e apenas 13 em trabalhadores fronteiriços. Isto em 7.724 mil testes.



Sem qualquer morte a registar, o balanço do número de mortos permanece inalterado. De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde, desde o início do surto no Luxemburgo já morreram 118 pessoas vítimas de consequências da covid-19. A último morreu há 48 horas.

Quanto ao números de pessoas hospitalizadas, há neste momento 47 pessoas internadas, cinco em cuidados intensivos. Quer isto dizer que entre esta terça e quarta-feira 12 pessoas tiveram alta hospitalar, enquanto duas sairam da unidade reservada aos pacientes em estado grave.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.