O movimento de solidariedade com Pedrógão Grande recolheu toneladas de donativos para ajudar as vítimas dos fogos. Um camião de quarenta toneladas deverá chegar hoje a Portugal, mas há mais a postos. No Luxemburgo multiplicam-se as iniciativas solidárias.

Quando escreveu uma mensagem no Facebook a apelar à ajuda a Pedrógão Grande, um dia depois de os incêndios devastarem a região, Fernanda Quintas não imaginava que ia ter este resultado. Foi “uma onda de solidariedade enorme”, garante Fernanda, uma das iniciadoras da página “Ajuda a Portugal”, criada para ajudar as vítimas dos incêndios mais mortíferos de sempre em Portugal.



Várias toneladas de bens e material foram recolhidos em apenas cinco dias.

Foto: Manuel Dias

Tudo nesta história de solidariedade se passou a uma velocidade relâmpago. A página “Ajuda a Portugal” foi criada em 19 de junho. Um dia depois, um amigo de Fernanda sugeriu que se associassem a outro grupo solidário criado no Facebook. O resultado surpreendou-os a todos. Em cinco dias, o grupo recolheu toneladas de donativos, organizou a triagem e garantiu o transporte para Portugal. Tudo com uma enorme capacidade de improviso e muita vontade de ajudar. “As garagens estavam cheias de material, tivemos de arranjar um depósito”, conta Fernanda. “Como o meu irmão tem uma empresa em Niederanven, foi lá que fizemos a triagem, mas como o armazém também ficou repleto, tivemos de arranjar outro local, a Bicafé, em Belvaux”.

Os voluntários levaram três dias a triar as toneladas de roupa, medicamentos e produtos de higiene. “Alguns de nós estiveram lá das 7h30 da manhã à 1h30 da noite”, conta Fernanda, que descreve a “enorme quantidade de lixo” que foi preciso descartar. “Há pessoas que despejaram o lixo que tinham em casa. Havia roupas estragadas e sujas, calçado igual, almofadas nojentas, tubos de creme vazios, medicamentos fora de prazo – até alimentação para bebé, o que é criminoso”, lamenta Fernanda. Na reciclagem, pediram-lhes 180 euros para receber o lixo descartado. A solução acabaria por vir da associação luxemburguesa Let’z Help, que o levou a uma associação que recicla têxteis.

É também através da associação Let’z Help que o grupo “Ajuda a Portugal” vai continuar o seu trabalho: a associação fornece a conta bancária para onde a partir de agora os interessados podem contribuir. “Vamos fazer tudo de forma transparente, não queremos nada para nós”, explica Fernanda. “Todos os que contribuírem vão receber em casa um recibo, que pode ser usado na declaração de impostos”, explica.

Solidariedade às toneladas

Para já, a solidariedade dos portugueses no Luxemburgo mede-se em toneladas. No domingo, saiu uma carrinha “só com equipamento para os bombeiros”, conta Fernanda. Já nesta segunda-feira saiu mais um camião de quarenta toneladas, que deverá chegar hoje a Portugal. A bordo vão medicamentos, vestuário, carrinhos de bebé, produtos de higiene, roupa de cama. O destino são três instituições: os Bombeiros de Mortágua, a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande e a Santa Casa de Figueiró dos Vinhos.

Uma carrinha de um particular também saiu na madrugada de segunda-feira, horas depois do camião. Ao volante seguia Tiago Ferreira, que “tem família lá e perdeu amigos nos incêndios”, conta Fernanda. Os 500 euros para a gasolina e as portagens foram pagos pelo pai de uma das voluntárias, Maggy Almeida.



Foi também enviado material para os bombeiros portugueses.

Foto: Manuel Dias

A maioria dos donativos foram entregues por particulares. Mas há também medicamentos doados por empresas farmacêuticas e equipamento cedido por bombeiros no Luxemburgo. “Era preciso uma Bíblia para agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram”, diz Fernanda.

A onda de solidariedade excedeu rapidamente as capacidades de transporte. No Luxemburgo ficaram ainda várias toneladas de bens. Pelo menos mais um camião TIR deverá sair já no próximo fim de semana, e há mais a postos se for necessário. “Caso precisemos, temos três camiões de 40 toneladas à disposição. Um é oferecido por uma empresa portuguesa, outro por um partido político e outro por uma transportadora”, conta Sérgio Silva, outro dos fundadores da página “Ajuda a Portugal”.

O grupo tem multiplicado avisos no Facebook dizendo que não aceita mais donativos. A partir de agora, as contribuições devem ser em dinheiro, para a conta da associação Let’z Help. “As pessoas agora estão comovidas, isto não pára, mas tem de haver uma segunda fase. Há pessoas que ficaram sem casa. Vai ser preciso reconstruir aquelas aldeias e ajudar a mobilar as casas. Agora, o dinheiro é o mais importante”, defende Fernanda.



Caritas Luxemburgo recolheu dez mil euros

Em paralelo, várias associações do Grão-Ducado estão a recolher donativos em dinheiro. A Caritas Luxemburgo abriu uma conta bancária para esse fim. Até terça-feira, tinha recebido cerca de dez mil euros, que já foram transferidos para a Caritas Portugal, disse ao Contacto a responsável de comunicação da instituição, Monia Di Pillo. Mas a conta vai continuar aberta. “Continuamos a receber donativos para Portugal, o valor aumenta de hora a hora”, explicou a responsável.

A Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo também abriu uma conta solidária a 19 de julho, na sequência da abertura de uma conta do banco em Portugal para ajudar as vítimas dos fogos. O montante recolhido para já é modesto, se comparado com a conta análoga em Portugal: 2.300 euros, disse ao Contacto Filipe dos Santos, do departamento de comunicação da CGD. Em Portugal, o valor já ultrapassou os dois milhões de euros, segundo a mesma fonte.

As associações portuguesas no Luxemburgo também se uniram para ajudar. O grupo, que adotou o lema “Luxemburgo ajuda Pedrógão Grande”, abriu na terça-feira uma conta no BCP que tem para já 600 euros, disse o porta-voz da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo.



Paula Telo Alves

