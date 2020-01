O Luxemburgo continua a ser um dos países com mais capacidade de atrair, desenvolver e reter quadros qualificados.

Luxemburgo sobe no ranking dos melhores países a atrair talentos

O Luxemburgo continua a ser um dos países com mais capacidade de atrair, desenvolver e reter quadros qualificados.

(HB) - De acordo com o ranking "Competitividade Mundial de Talentos 2020", apresentado no Fórum Económico Mundial, o Luxemburgo subiu dois lugares em relação ao ano passado.

O Grão-Ducado é agora o oitavo país com melhor classificação quando se trata de atrair, desenvolver e reter talentos, enquanto no ano passado era 10°.

O 'top 10' é dominado por países europeus, com a liderança da Suíça. A exceção são os Estados Unidos e a Singapura, que fecham o pódio, e a Austrália, em 10°.

Numa lista de 132 países analisados, Portugal mantém a mesma classificação do ano passado, 28°, ou seja, 20 lugares abaixo do Luxemburgo.

Fonte: gtcistudy.com

O ranking teve em conta a análise de seis indicadores: atratividade de mercado, oportunidades de crescimento, capacitação, competência profissional e técnica, conhecimentos globais e taxa de retenção dos quadros qualificados.

A edição deste ano inclui mais sete países: Angola, Cabo Verde, Bolívia, Costa do Marfim, Jamaica e Macedónia do Norte.

Segundo o estudo, os países de altos rendimentos dominam os primeiros 25 lugares do ranking "caça talentos" e estão a afastar-se do resto do mundo.

O aumento da Inteligência Artificial e as competências digitais são apontados pelos autores como os principais fatores desta diferença entre países.

Confira o 'top 10':

Suíça Estados Unidos Singapura Suécia Dinamarca Países Baixos Finlândia Luxemburgo Noruega Austrália