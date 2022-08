O aviso amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro.

Calor

Luxemburgo sob aviso amarelo esta quarta e quinta-feira

O Grão-Ducado está sob aviso amarelo de calor esta quarta e quinta-feira. Segundo o Meteolux, a temperatura máxima prevista é de 33 graus na região da Moselle. No resto do país, as máximas deverão variar entre os 30 e os 32 graus.

Para os dois dias., o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 14h e as 20h e abrange todo o país.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro. Significa "perigo potencial".



Os termómetros deverão baixar a partir de sexta-feira e durante o fim de semana, onde as máximas não deverão ultrapassar os 25 graus.

O sol deverá continuar a brilhar pelo menos até segunda-feira.

