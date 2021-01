O Luxemburgo está novamente sob aviso amarelo, desta vez devido ao vento forte.

Luxemburgo sob aviso amarelo devido a vento forte

Diana ALVES O Luxemburgo está novamente sob aviso amarelo, desta vez devido ao vento forte.

De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), o alerta vai estar em vigor até às 14:00 desta quinta-feira e abrange todo o território nacional.

Em causa estão ventos fortes, com rajadas que deverão oscilar entre os 65 e os 75 km/h. O alerta amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa perigo potencial. Quanto às previsões meteorológicas para os próximos dias, a neve deverá regressar no fim de semana.



Tempo

As temperaturas deverão baixar até ao próximo fim de semana. Para esta quinta-feira a máxima prevista é de 8 graus e mínima de 2 graus. No sábado a máxima prevista é de 4 graus e 0 de máxima. No domingo os termómetros deverão mesmo atingir os -2 de mínima.

