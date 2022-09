O alerta do MeteoLux vigorará entre as 21h desta quarta-feira e as 7h de quinta-feira.

Luxemburgo sob aviso amarelo devido a trovoadas

Depois de na noite passada o norte do país ter sido atingida por fortes trovoadas, acompanhadas de chuva e granizo, vindas de França, o mau tempo deverá atravessar todo o Grão-Ducado a partir das 21h desta quarta-feira e até às 7h de quinta-feira.

De acordo com o mais recente boletim do Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux), o Grão-Ducado estará neste período sob risco de trovoadas moderadas a fortes, com possibilidade de granizo, precipitação intensa (15 a 25 litros por m2) e rajadas de vento de entre os 60 e os 70 km/h.

A tempestade deverá acalmar a meio da noite, mas prevê-se que a chuva continue ao longo de quinta-feira, dia em que as temperaturas máximas deverão variar entre 18 e 20 graus no norte e 20 a 22 graus no sul.

Espera-se que o sol regresse no domingo, mas as temperaturas deverão permanecer semelhantes.

