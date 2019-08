Aguaceiros, vento e trovoada de regresso ao Grão-Ducado.

Luxemburgo sob aviso amarelo devido a trovoada e vento forte

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Meteolux, voltou hoje a emitir um alerta, desta vez amarelo por causa da previsão de mau tempo.

O Meteolux prevê períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e de vento forte com rajadas entre os 55 km/h e os 75 km/h.

O alerta amarelo vigora entre as 14:00 e as 22:00 desta segunda-feira.

A previsão de mau tempo vai dificultar as operações de reconstrução das casas afetadas pela passagem do tornado de sexta-feira, nas localidades das comunas de Pétange e de Bascharage. Atualmente os esforços dos operacionais concentram-se na reparação dos telhados, que foram literalmente levados pelo vento.

Na manhã desta segunda-feira estão no terreno mais de uma centena de operacionais da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) apoiados por militares do exército luxemburguês, 60 agentes e uma vintena de viaturas do serviço de socorro alemão “Technisches Hilfswerk”. Reforços pedidos pela célula de gestão de crise do Governo.