Mau tempo

Luxemburgo sob alerta de risco de inundações

Henrique DE BURGO A Administração de Gestão da Água alerta para "um possível risco de inundação", sobretudo devido à subida do nível de água nos rios Sûre, Alzette, Chiers e Syre.

As fortes precipitações previstas entre as 18h desta segunda-feira e as 15h de terça-feira poderão causar algumas inundações no Luxemburgo. A Administração de Gestão da Água alerta para "um possível risco de inundação", sobretudo devido à subida do nível de água nos rios Sûre, Alzette, Chiers e Syre.

Para já, e como medida preventiva, o serviço de previsão de cheias (SPC) da Administração de Gestão da Água entrou na fase de vigilância das cheias. Ao mesmo tempo, está a analisar a evolução da situação meteorológica e hidrológica.

Segundo as autoridades, a precipitação prevista pode ultrapassar o limite de alerta precoce no rio Alzette durante a manhã de terça-feira. Como resultado, os limites de alerta precoce na parte inferior do rio Sûre poderão ser alcançados no final da tarde de terça-feira.

Entre outros impactos, poderá haver danos provocados pelo escoamento das águas, saturação da rede de esgotos ou mesmo transbordamento de pequenos rios.

As autoridades pedem vigilância já que as precipitações vão afetar o caudal de todos os rios.

A atualização dos níveis de água pode ser consultada no site www.inondations.lu.



