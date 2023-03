Todo o território luxemburguês vai estar sob alerta, entre as 10h e as 23h59. Para o fim de semana, está prevista uma descida da temperatura.

Meteorologia

Luxemburgo sob alerta amarelo na sexta-feira devido a ventos fortes

Redação Todo o território luxemburguês vai estar sob alerta, entre as 10h e as 23h59. Para o fim de semana, está prevista uma descida da temperatura.

O Meteolux ativou o aviso amarelo para esta sexta-feira, em todo o país, por previsão de ventos fortes.

Todo o território luxemburguês vai estar sob alerta, entre as 10h e as 23h59, devido a rajadas de vento que poderão atingir os 65 e 75 km/h.

No que respeita às temperaturas, as mínimas vão atingir valores entre os 8ºC e os 10ºC, enquanto as máximas poderão chegar os 12ºC. Está prevista a queda de aguaceiros, com algumas abertas e períodos de sol.

No fim de semana, espera-se uma descida das temperaturas. Segundo o Meteolux, as máximas não deverão ir além dos 8ºC-10ºC de máxima, enquanto as mínimas irão descer a valores entre os 6ºC e os 8ºC, no sábado, e os 5ºC e os 7ºC, no domingo.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.