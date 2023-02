A elevada concentração de partículas no ar pode representar um risco para a saúde humana, em particular para os grupos mais vulneráveis da população.

Meteorologia

Luxemburgo sob alerta amarelo devido à concentração de partículas finas no ar

Redação

O Ministério do Ambiente emitiu um alerta amarelo até à meia-noite de quinta-feira, devido à elevada concentração de partículas finas no ar.

De acordo com o boletim do ministério, um anticiclone centrado na Polónia está a influenciar o clima do Luxemburgo esta semana e a fazer com que a concentração de partículas finas no ar permaneça elevada. "Ontem, terça-feira, 14 de fevereiro, as concentrações de PM10 excederam a limiar de 50 µg/m3 na estação Esch/Alzette, atingindo um valor de 53 µg/m3", refere a informação do boletim.

Esta quarta-feira há o risco de as partículas no ar ultrapassarem o limiar diário de 50 μg/m3 na parte sul do país, sendo que a partir de amanhã, quinta-feira, é esperada uma diminuição da concentração de partículas finas.

Precauções a ter em conta

A elevada concentração de partículas no ar pode representar um risco para a saúde humana, em particular para os grupos mais vulneráveis da população.

Pessoas que sofram de problemas cardiovasculares, cardíacos ou asmáticos, ou pessoas imunodeprimidas devem tomar precauções, evitando passeios, saídas ou qualquer atividade física prolongada ao ar livre.

Luxemburgo. Mais dois meses de vida se o ar não fosse poluído "A poluição tem um impacto comparável ao tabagismo e muito pior do que o do VIH ou terrorismo", alerta novo estudo sobre o impacto da poluição atmosférica no mundo.

O governo recomenda também a utilização de transportes públicos ou a partilha de viaturas, assim como o respeito pelas regras de controlo dos aparelhos de aquecimento e evitar utilizar lareiras abertas.

O Ministério do Ambiente recorda ainda que a queima de resíduos contribuiu para a formação de partículas finas e que, de acordo com a lei de 21 de março de 2012 sobre a gestão de resíduos, é proibido queimar resíduos ao ar livre.

Na sexta-feira, refere o boletim do ministério, as condições meteorológicas deverão ser mais instáveis, prevendo-se céu nublado e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros, que ajudarão a diminuir a concentração partículas finas no ar.

